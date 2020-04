Canada : comment les radios communautaires font-elles face au Covid-19

"J'ai une passion pour les technologies et le métier radio. J'ai bourlingué un peu partout et j'ai des endroits ou je vais grappiller des informations. C'est beaucoup de travail, mais on a des radios qui ont des budgets et des ressources humaines limités. Tout est pensé pour les radios qui n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser ou qui n'ont pas accès à des techniciens. Qu'elles puissent s'équiper sans qu'elles perdent des heures et des heures à chercher comment faire." nous indique-t-il.

Récemment, l'ARC du Canada à lancé une campagne de promotion d’achat local et Simon s'en explique : "La survie de nos médias est liée à la survie et à la vitalité de nos communautés mais c'est intimement lié à l'activité économique avec ceux qui amènent de l'eau au moulin par la publicité. Le constat est difficile mais nous voulons que nos auditeurs aient le réflexe d'acheter localement."