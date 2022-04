Cameroun : l’audience de la TV et des usages Internet

Dans la lignée des audiences mesurées jusqu’à présent annuellement par Médiamétrie et Omedia, la mesure d’audience de la télévision au Cameroun repose désormais sur 6 vagues par an. Cette mesure a pour objectif de fournir aux chaînes de télévision, aux agences de communication et aux annonceurs, les données nécessaires au pilotage publicitaire et éditorial de leurs offres.

À Douala, 48.2% des personnes interrogées ont déclaré s’être connectées à Internet la veille. L’usage des réseaux sociaux reste élevé, avec 64.1% d’individus inscrits sur au moins un réseau social ; Facebook arrive toujours en tête suivi d’Instagram, Twitter puis LinkedIn. Parmi ces inscrits à un réseau social, 41.4% déclarent s’y connecter tous les jours ou presque.