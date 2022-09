CPNEF : lancement de la certification "Éduquer aux médias et à l’information"

L’objectif du certificat de compétences professionnelles (CCP) interbranche " Éduquer aux médias et à l’information " est de permettre aux professionnels pouvant être amenés à assurer une mission d’éducation aux médias et à l’information de s’appuyer sur des compétences formalisées pour concevoir une intervention, animer un atelier de pratique journalistique et transmettre les fondements de l’esprit critique. La certification permet également de garantir, tant au journaliste qu’à la structure commanditaire, la neutralité et l’indépendance des professionnels intervenant.Huit organismes de formation, répartis entre Marseille, Lyon, Simiane-la-Rotonde, Nantes, Tours, Guichen et Paris sont aujourd’hui habilités pour dispenser une formation menant au CCP interbranche "Éduquer aux médias et à l’information".