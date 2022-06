CIM : les audiences des radios en Belgique

La vague étudiée par le CIM s'étale entre janvier et avril 2022. Rappelons qu'un Belgique, le marché se divise en deux : le marché sud (francophone) et le marché nord (néanderlophone). Chaque année, quelque 24 000 personnes remplissent pendant une semaine un carnet d'écoute radio : elles notent pendant 7 jours, par quart d’heure, si elles écoutent la radio, et si c’est le cas, quelle station. Peu importe comment, où, via quelle plateforme.

En Belgique, ce carnet d'écoute reste aujourd’hui l’étude de base avec laquelle le CIM calcule l’audience des stations qui participent à l’étude. Ce sont les données de base avec lesquelles les programmateurs et le secteur de la publicité peuvent travailler.