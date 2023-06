CIM : l'audience des radios en Belgique

Un nouveau carton plein pour Nostalgie Belgique : 514 500 auditeurs, 11.99% d'audience quotidienne, 15.03 de parts de marché et 150 minutes de durée d'écoute. Sur la période comprise entre janvier et avril 2023, Nostalgie Belgique parvient une énième fois à maintenir sa place de première radio sur la radio francophone belge. Moins de 30 000 auditeurs la séparent de Radio Contact. Suivent VivaCité (RTBF), Bel RTL (RTL Belgium), Classic 21 (RTBF), La Première (RTBF), NRJ (Ngroup), Tipik (RTBF) et Fun Radio.

Le Top 5 du marché du Nord se compose de Radio 2, Qmusic, Joe, radio 1 et MNM. Soulignons que Radio 2 est écoutée quotidiennement par 1 109 810 auditeurs pour une part de marché de 24.5% selon les derniers chiffres du CIM.