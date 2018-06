CIM Belgique : les radios les plus écoutées

Rédigé par Brulhatour le Jeudi 28 Juin 2018 à 06:41 | modifié le Jeudi 28 Juin 2018 à 06:41

Chez nos voisins Belges, Radio Contact (14.26%), VivaCité (14.12%) et Bel RTL (13.12%) sont au coude à coude sur le podium des radios les plus écoutées sur le marché francophones. Suivent Nostalgie (13.07%) et Classic 21 (10.25%). sur cette vague d'audiences réalisées par le CIM entre janvier et avril derniers.