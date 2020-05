Bump 2020 : la radio fortement impactée par la crise

Tous les médias sans exception voient leurs recettes publicitaires diminuer ce 1er trimestre : la télévision est en baisse, à -9.7% (vs +2.1% au T1 2019), la radio nationale régresse de -10.3% (vs +2.5% au T1 2019) et la presse, tous segments de confondus, est en recul de -1.5% (vs -3.2% au T1 2019). Alors que les volumes de la télévision étaient stables jusqu’au 15 mars, le média a rapidement

enregistré de nombreux reports et annulations de campagnes et clôture le trimestre avec -9% de spots et -8% de durée publicitaire. En radio, la baisse était déjà sensible avant le confinement (entre -1% et -5%) mais la chute a été immédiate et brutale dès le 16 mars et engendre un résultat négatif au trimestre avec -12% de spots et -16% d’annonceurs. Le cinéma, quant à lui, a décroché dès la fin février et enregistre -19% d’annonceurs sur ce 1er trimestre.