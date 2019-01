Bruxelles : les radios de la RTBF au Salon de l'Auto 2019

Cette année, le Salon de l’Auto accueille également un stand DAB+ qui souligne le tournant numérique opéré par le média radio en novembre dernier. Dans le Patio du Heysel, le public aura l’occasion d’y découvrir cette nouvelle technologie, dont les avantages sont particulièrement appréciables en mobilité. En voiture, ce standard numérique offre un plus grand confort d’écoute, plus de stabilité et une meilleure qualité sonore. Pour les récepteurs équipés d’écrans, l’affichage de données ou d’images viennent en support de la conduite avec des infos services, la météo ou l’info-trafic (Classic 21 affiche par exemple aussi le temps de parcours). À l’occasion du Salon de l’Auto, les radios francophones s’associent dans le cadre d’un concours pour offrir un autoradio DAB+ avec en prime... la voiture qui va avec.