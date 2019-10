Bruno Laforestrie nommé Président du Comité Diversité et Égalité de Radio France

Ce comité transversal, créé en 2015, a vocation à améliorer l’expression et la représentation de la diversité de la société française tant en interne qu’en matière d’offre éditoriale sur nos antennes et supports numériques, en y associant des responsables des antennes et des fonctions supports de Radio France. Il participe activement à la politique de l’entreprise en matière de diversité, d’égalité et d’inclusion, en vue de mobiliser de façon pérenne l’ensemble des directions et collaborateurs. Le Comité s’implique dans les partenariats institutionnels et associatifs permettant d’accompagner et d’optimiser la mise en œuvre de ses objectifs.

Cet engagement se traduit notamment dans les actions menées par Radio France dans le cadre du label Diversité, décerné par l’AFNOR à Radio France en 2013 et renouvelé en 2018. La nomination de Bruno Laforestrie est effective depuis le 7 octobre 2019. Il succède à Bérénice Ravache, directrice de Fip,