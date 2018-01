Broadcast-associés veut penser et fabriquer la radio

LLPR - Quelle a été l’actualité de Broadcast-associés en 2017 ?

FG - La rénovation complète de Radio Orient qui est passée par une renaissance complète de radio avec une nouvelle technologie de production (console avec tablette tactiles, etc.), des studios numériques flambants neufs dans le cadre d’un déménagement de nouveaux locaux et d’un nouveau départ de la radio, après 30 années d’existence.



LLPR – Tu seras au Salon de la Radio ?

FG – Bien sûr. Nous allons présenter le dispositif de Broadcast-associés sur le Salon de la Radio 2018 avec notamment la mise en place une "Radio-Vision" internationale dédiée au Salon 2018, en multi-canal à la fois en hertzien sur Paris et en RNT, avec des données associées et également en flux audio et vidéo en streaming en IP, sur différents sites Internet et sur réseaux sociaux.