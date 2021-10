Broadcast-associés fait passer AYP FM dans l'ère de la radio visuelle

Les studios de AYP FM sont basés à Alfortville (Val-de-Marne) et ceux-ci deviennent désormais un centre de productions audiovisuels aux services de tous, outre être "La voix de l’Arménie en France". En effet, Henri Papazian toujours très impliqué à travers sa communauté et éternel visionnaire, souhaite que "AYP FM devienne désormais un laboratoire de productions de contenus audiovisuels et un réel espace de libertés pour toutes les générations, y compris pour des services de proximité afin de développer plus encore, le "Vivre Ensemble" et de nouveaux revenus pour la radio pour pouvoir assurer notre mission". Largement soutenu et suivi par les Arméniens de France, AYP FM joue un rôle indispensable dans la liberté d’expression et d’informer. La station est également un acteur de la diversité et son équipe dirigeante est consciente de cette responsabilité importante dans le paysage médiatique français ; un savoir-faire qui s’exporte au-delà de nos frontières, en Arménien et en Français.