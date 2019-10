Brandy Jingles : un nouvel habillage pour la radio MNM

Brandy et MNM collaborent depuis de nombreuses années déjà dans la production de l’habillage radio. MNM entend clairement se différencier par ses jingles au son moderne et novateur, mais sans renier la musicalité, ni la fonctionnalité. Bart De Raes, responsable de la fluidité de MNM se déclare très satisfait de cette collaboration : "On a énormément apprécié d'être impliqués aussi étroitement dans le processus de production. Le briefing a été suivi avec une très grand attention, mais toujours en gardant une marge pour la concertation et le dialogue. C'est le pack de jingles que nous voulions, fait sur mesure".





La série Smack Trax comprend désormais presque 30 cuts et des centaines de mix outs. Elle s’articule autour du logo reconnaissable en 3 notes et du slogan "Music and More" et permet aussi pour un resing.