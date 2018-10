Brandy Jingles produit l'habillage de MNM

Brandy Jingles a ajouté 5 nouveaux cuts à la série Smack Trax, une ligne de jingles Hot Urban AC. "En termes de rythme et de style, les jingles collent parfaitement aux hits européens du moment. La chaîne jeunesse de la radio publique belge" collabore avec Brandy pour son format audio depuis 7 ans déjà" explique le studio bruxellois. Brandy Jingles a réalisé en 2011 la charte sonore de MNM, devenue depuis lors une référence. La dernière mise à jour des jingles est le résultat d'une étroite collaboration avec Bart de Raes, responsable netflow chez MNM. La série SMACK TRAX comprend dorénavant 20 cuts articulés autour du logo à 3 notes très reconnaissables et du baseline "Music and More".