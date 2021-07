Binge Audio rejoint la certification de l'ACPM

"Le marché du podcast en France se développe de manière très rapide" rappelle Joël Ronez. "C'est une croissance de 50% entre 2019 et 2020 et une personne écoute un podcast natif au moins une fois par mois. Donc, c'est un marché en forte croissance avec des perspectives importantes et qui bénéficie d'un intérêt croissant des annonceurs".Pourquoi le studio Binge Audio a-t-il intégré la certification de l' ACPM ? "En tant qu'éditeur, il est nécessaire et responsables d'avoir une transparence sur nos audiences. Plus de 20% de nos revenus proviennent des ressources publicitaires et, sans mesure certifiée, il ne peut pas y avoir d'activité digne de ce nom (...) C'est aussi un moyen de mesurer notre performance".