Bigflo et Oli "à la maison" sur Toulouse FM

Des surprises sont d’ores et déjà annoncées pour les trois dates des concerts toulousains, les 13, 14 et 15 avril au Zénith de Toulouse. Des invités seront de la partie ! S’ils n’ont pas dévoilé de noms, ils ont tout de même précisé qu’il s’agissait de "bons potes". Des invitations sont à gagner en écoutant Toulouse FM avec la Team du Matin toute la semaine prochaine !

D’autres révélations ont été faites en direct sur Toulouse FM, cette fois au sujet du Rose Festival qu’ils organiseront pour la deuxième fois du 1er au 3 septembre dans l’agglomération toulousaine. Bigflo et Oli ont annoncé les deux premiers artistes de la programmation : les rappeurs Hamza et Dysiz.