Beur FM présente "Les petites annonces de l'emploi"

Créée en 1989, Beur FM se revendique comme "la première radio thématique indépendante de France". 70% de ses auditeurs ont entre 25 et 45 ans. 80% sont des actifs, 75% sont responsables des achats au sein du foyer, 80% sont des "familles" (plus de 3 personnes au foyer). Beur FM se positionne comme un média laïc et multiculturel avec des thématiques prépondérantes telles que la culture, la santé, la gastronomie et la musique (Raï et R’n'B).