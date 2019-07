Beur FM enregistre ses meilleures audiences depuis 5 ans

Autre indicateur significatif de l’éclatante santé de Beur FM : la durée d’écoute par auditeur atteint les 101 minutes, la troisième plus importante de son histoire sur cette vague d’avril à juin 2019, et la plus forte des 5 dernières vagues. La nouvelle grille des programmes lancée par Beur FM en septembre dernier semble donc avoir rencontré son public, en fidélisant les auditeurs existants, et en captant de nouveaux auditeurs grâce à la qualité de ses nouvelles émissions.

"Orientée divertissement, musique, info, culture et talk, Beur FM s’affirme comme un média toujours plus proche et à l’écoute de ses auditeurs, mais aussi et surtout plus interactif que jamais" précise la station.