Beur FM a lancé sa grille de programmes 2018-2019

"Une saison avec une grille recentrée sur ses auditeurs, et qui allie deux maîtres mots : proximité et interactivité" explique Beur FM. Depuis hier, la station propose un matinale diffuse une matinale entre 6h et 8h, du lundi au vendredi. Entre 8h et 9h dans "L'Actu, c'est toi", Adile Farquane a pour mission de bousculer et de provoquer l’actualité avec le retour de ce magazine sociétal qui donne la parole aux auditeurs. Entre 9h et 10h, Beur a choisi de programmer "AVS" (À Vos Sorties" avec Philippe Robichon qui aborde, chaque jour, une thématique différente : santé, sexologie, droit, religion... autour de "conseils avisés pour guider les auditeurs sur des sujets qui les concernent".