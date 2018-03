Beur FM Rouen et RCF Haute-Normandie s'associent

Sur la proposition du Père Pierre Belhache, Directeur du service diocésain des relations avec les musulmans, et de Khalid Jerrari, animateur bénévole chez Beur FM Rouen, RCF Haute-Normandie et Beur FM Rouen ont décidé de proposer à leurs auditeurs une émission préparée ensemble et co-produite, qui sera diffusée la même semaine sur leurs deux antennes. "Cette émission vise à mettre en valeur le désir des chrétiens et des musulmans à s’écouter, s’estimer et travailler ensemble, mais aussi à promouvoir ensemble les valeurs du Vivre-ensemble par des exemples concrets qui se vivent à Rouen et dans sa proche agglomération" explique les deux stations dans un communiqué commun. Cette émission sera animée par Pauline Noack Fraissignes, directrice de RCF Haute-Normandie, et Mohand Marouf, coordinateur régional et animateur de Beur FM Rouen.