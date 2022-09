Belgique : une vieille radio pour une radio DAB+

"Nous devions nous appuyer sur un partenaire solide et conscient de la force de l’écoute digitale de la radio, principalement en DAB+. Après le succès de la première édition, la marque Vanden Borre, bien connue tant au nord qu’au sud du pays, a souhaité reconduire cette opération responsable. Nous sommes donc ravis de retravailler avec toute son équipe dans cette seconde édition. Nous nous réjouissons de cette nouvelle action commune aux radios belges francophones et flamandes, initiée par maRadio.be. J’espère qu’elle en inspirera d’autres. La transition numérique n’est pas que francophone… Elle est nationale. Je tiens à remercier Vanden Borre, les éditeurs belges ainsi que leur régie qui rendent cette belle opération possible. Cela contribue à construire la radio de demain et accélérer sa transition numérique dans un contexte économique et écologique difficile".