Belgique : plusieurs radios numériques pour Noël

Contact Christmas (éditée par Radio Contact), Nostalgie Christmas (éditée par Radio Nostalgie Belgique), NRJ en mode Noël (éditée par NRJ Belgique) et RTBF Noël (éditée par toutes les radios de la RTBF) proposent actuellement une programmation musicale spécifique. Ces quatre radios temporaires sont diffusées sur Radioplayer.be le player web et l’application mobile opérés par maRadio.be, qui regroupent la plupart des radios belges francophones et flamandes. Dans le même temps, la RTBF teste pour la première fois en DAB+ le principe de la "pop-up radio" (radio temporaire) en proposant sa radio de Noël disponible sur tous les récepteurs radio DAB+. C’est en effet, un avantage du DAB+ que de pouvoir proposer l’apparition de radios thématiques temporaires, ce qui n’est quasi plus possible en FM. Ce test constitue une première en Belgique francophone et gageons que d’autres "pop-up radios" apparaîtront en 2020.