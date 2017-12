Belgique : nouvelle étape vers la diffusion numérique des radios

Pour rappel, un des objectifs du texte est d’harmoniser les procédures d’attribution des radiofréquences en mode analogique et en mode numérique pour qu’une même radio puisse diffuser simultanément dans les deux modes. Cette période, dite de simulcast, doit permettre aux radios, comme aux auditeurs, de migrer progressivement vers la diffusion et réception hertzienne numérique.

Le Ministre Marcourt tient à souligner l’importance du texte qui doit aboutir, d’une part aux nouvelles autorisations pour les radios et, d’autre part, la mise en activité du DAB+.



Et d’ajouter : "C’est un travail fondamental qui se concrétise avec l’appui de l’ensemble des acteurs. Il est désormais urgent de projeter la Wallonie et Bruxelles dans le paysage radiophonique du futur. L’arrivée prochaine du DAB+ en Fédération ouvre la porte à une série de nouvelles applications et, plus largement, s’inscrit dans la révolution technologique et numérique qui fait, progressivement, évoluer la radio vers un véritable outil multimédia". L’intention du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est donc d’attribuer concomitamment les radiofréquences dans les modes analogique et numérique. Ceci participera par ailleurs à la simplification administrative.