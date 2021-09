Belgique : les auditeurs appelés à recycler leur ancienne radio pour une DAB+

Éric Adelbrecht, administrateur délégué de maRadio.be, détaille : "La consommation de la radio en digital poursuit son incroyable progression. Il faut donc trouver les bons arguments pour faire passer nos auditeurs du monde analogique à celui du numérique. Pour mettre en œuvre de manière efficace une telle opération, nous devions nous appuyer sur un partenaire solide et conscient de la force de l’écoute digitale de la radio, principalement en DAB+. La chaîne de magasins Vanden Borre, bien connue tant au nord qu’au sud du pays, s’est imposée d’elle-même. Nous sommes donc ravis de les compter parmi nos partenaires dans cette première aventure".

Il profite de l’occasion pour rappeler que, comme nous le savons fort bien en Belgique, l’union fait la force : "Après de longs mois de préparation, nous nous réjouissons de cette première action commune aux radios belges francophones et flamandes, initiée par maRadio.be. La transition numérique n’est pas que francophone... Elle est nationale ! Je tiens à remercier Vanden Borre, les éditeurs belges ainsi que leurs régies qui rendent cette belle opération possible. Cela contribue à construire la radio de demain et accélérer sa transition numérique".