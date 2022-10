Belgique : les audiences des radios

La place de radio numéro une en Belgique francophone est toujours très disputée. La nouvelle vague du CIM le prouve avec deux radios aux coude à coude : Nostalgie (14.32%) et Radio Contact (14.27%). La première enregistre une durée moyenne d'écoute quotidienne de 156 minutes contre 154 pour celle qui occupe la deuxième en parts de marché. Pour autant, Radio Contact est écoutée quotidiennement par 479 190 auditeurs contre 473 920 auditeurs pour Nostalgie Belgique.

Sur le marché du Nord, Radio 2 (VRT) domine très largement le classement entre mai et août 2022 avec 28.3% de parts de marché, 257 minutes de durée moyenne d'écoute quotidienne et 1 166 800 auditeurs. Suivent Qmusic (12.83%), Joe (10.67%), Radio 1 (8.48%) et MNM (7.37%). Le groupe VRT place ainsi 3 de ses radios dans le Top 5...