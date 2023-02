Belgique : le numérique talonne la FM

La radio a plus de 100 ans d’existence, mais ce n’est pas pour cela qu’elle n’est pas présente dans le monde digital, loin de là. Les résultats de la cinquième vague de l’enquête maRadio.be/IPSOS montrent que 74% des auditeurs francophones ont fait le choix du numérique pour suivre leurs programmes radio préférés. Ils étaient 45% en 2018. Dans le même temps, la FM continue à perdre du terrain, même si elle attire toujours 84 % des auditeurs. Mais l’écart se réduit.

La différence est d’autant plus marquante lorsqu’on analyse le volume d’écoute des différentes plateformes. On s’aperçoit que la FM ne représente plus que 58% du volume d’écoute là où elle représentait 82% il y a cinq ans encore. La consommation numérique augmente inexorablement, passant de 17% en 2018 à 42 % en 2022. Si la tendance se poursuivait, la FM pourrait devenir minoritaire dans les années à venir.

Dans ces différentes technologies, c’est le DAB+ qui a la préférence des auditeurs francophones avec 20% du volume d’écoute numérique devant le streaming (l’écoute de la radio via internet) avec 16% et l'écoute via la télévision avec 7%.