Belgique : le CSA publie son "Guide médias"

En Belgique, le CSA a développé un site spécifique qui rassemble et traite toute une série d’informations concernant les médias audiovisuels accessibles en un seul clic. Ces informations régulièrement mises à jour proviennent des rapports annuels que les éditeurs et les distributeurs ont l’obligation de remettre au CSA, ainsi que d’autres sources publiques ou privées.Grâce à un moteur de recherche très efficace, il suffit d'entrer le mot "radio" ou le nom de la radio si vous le connaissez. On obtient ainsi de précieuses informations (le nom de la société, sa forme juridique, son adresse et ses coordonnées complètes...). On peut même connaitre les noms de ses dirigeants, les avis et décisions rendus par le CSA ainsi que des informations sur le chiffre d'affaires.Ce "Guide médias" est accessible, en ligne, ICI