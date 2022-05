Belgique : le CSA présente son rapport d'activités 2021

En Belgique et en 2021, le paysage radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruwelles comptait 5 radios publiques diffusant leurs programmes en FM et en DAB+. 4 diffusent uniquement en DAB+. Ces radios publiques se déclinent également en 10 webradios, déclinaisons thématiques de certains services. À cela s'ajoutent 12 radios privées en réseaux (8 communautaires, 4 provinciales et 2 urbaines). En Belgique, on recense 85 radios indépendantes : 68 diffusent leurs programmes en FM et DAB+, 11 uniquement en FM et 6 exclusivement en DAB+. Enfin, le CSA comptabilise 60 webradios qui sont déclarées. Une moitié sont des déclinaisons des radios en réseaux, l'autre moitié sont des projets indépendants.