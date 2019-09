Belgique : l’offre DAB+ s’enrichit

Chérie FM a communiqué sur le démarrage de sa diffusion en DAB+ et est donc déjà disponible à Bruxelles et en Wallonie grâce à cette nouvelle technologie de diffusion hertzienne. La RTBF a annoncé le lancement de deux nouvelles radios DAB+ à partir du 27 septembre

prochain dans le cadre de la Fête de la Fédération Wallonie Bruxelles : une radio dédiée aux séniors et une autre à destination des jeunes adultes. Nostalgie a annoncé le démarrage d’une nouvelle radio complémentaire, Nostalgie+, qui sera disponible en DAB+ à partir du 4 novembre prochain, à l’occasion de la Semaine de la radiodigitale organisée par maRadio.be.