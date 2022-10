Belgique : Stefan Lameire, nouveau président du CIM

En Belgique, les attentes et les besoins des médias, régies publicitaires, annonceurs et agences média changent en même temps que les évolutions rapides de la consommation des médias et du trading publicitaire. L’organe d’administration du CIM (qui mesure l'audience des principaux médias en Belgique) s’attend dès lors à ce que le CIM réponde de manière adéquate à ces évolutions, et trouve des solutions à travers les frontières du offline et du online.

Les recherches se sont donc focalisées sur une personne avec l’expertise et l’expérience nécessaires à travers les frontières de tous les médias. Quelqu’un qui garde également à l’esprit l’intérêt général du marché de la publicité et des médias. Le CIM a trouvé ce profil en la personne de Stefan Lameire