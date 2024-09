Belgique : Radio Contact tente le record de la plus grande pêche aux canards

Après l’enregistrement d’un album de chansons de Noël, l’envoi d’un paquet de frites dans l’espace, les "Boules de cristal" cachées à travers toute la Belgique ou encore l’opération des “Étoiles Radio Contact", l’animateur David Antoine vient de lancer un nouveau défi, et pas des moindres : organiser la plus grande pêche aux canards… du monde. Le 6 octobre 2024 de 10h à 18h, chaque participant pourra en effet mettre sa pierre à l’édifice et jouer un rôle clé dans la réussite de ce défi d’envergure.

Un challenge qui ne sera pas de tout repos, parce que pour parvenir à décrocher ce prestigieux record, chaque canard compte. Un huissier de justice sera présent pour certifier chaque capture et officialiser l’événement.