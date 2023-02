Belgique : Radio Contact leader sur la cible 18/54

"Nos radios recrutent toujours plus d’auditeurs, c’est un bon signal et le résultat des aménagements progressifs de nos programmes. Je félicite l’ensemble des équipes de Bel RTL et Radio Contact qui œuvrent chaque jour avec beaucoup de passion pour cela. D’autre part, en cette période de transformation et de repositionnement, Bel RTL gagne aussi des auditeurs avec une moyenne de 800 000 auditeurs 12 ans et plus à l’écoute par semaine entre septembre et décembre 2022 (+ 69 000 vers la saison précédente). L’évolution du format généraliste de Bel RTL qui s’opère depuis le début de l’année 2023 va lui permettre dans le futur de séduire de nouveaux publics. C’est avec beaucoup d’envie et de motivation que nous allons relever ce challenge" a expliqué Frédéric Herbays, directeur des radios à RTL Belgium.