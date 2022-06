Belgique : Nostalgie séduit toujours plus d’auditeurs

"Nostalgie doit rester une marque active et moderne. Dans les dernières vagues CIM, nous observions un léger vieillissement de sa cible et une progression sur des cibles plus âgées. Dans la complémentarité souhaitée avec Nostalgie+, il était essentiel pour nous de repositionner Nostalgie sur la cible active des 35-54 ans. Nous sommes très heureux que cette stratégie de rajeunissement ait porté ses fruits et qu’elle se traduit dans cette dernière vague par un leadership sur les -65 ans et surtout sur notre cœur de cible 35-54 ans" a expliqué hier mercredi, Kim Beyns, directeur général de NGroup.