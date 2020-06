Belgique : Nostalgie est la radio la plus écoutée en numérique

En mars et avril, l’écoute des radios en ligne a fait un bond de 30% au Sud du pays et de 45% au Nord du pays par rapport aux mois précédents la période de confinement de la Belgique. Les parts de marché de l’écoute online sur la période de janvier à mai montrent que Nostalgie est n°1 avec 18,1%, suivie de Radio Contact, deuxième, avec 17.2% et de Classic 21, troisième avec 14%. En Belgique, Nostalgie est donc leader sur tous les plans, en FM et en streaming.