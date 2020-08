Belgique : Nostalgie domine toujours le marché francophone

En Belgique, les chiffres d'audience sont calculés sur l'univers des 12 ans et plus. L'audience jour moyen est calculée sur 7 jours, entre 5h à 5h. L'"Average daily Reach" calcule le nombre d’auditeurs en milliers ou en pourcentage faisant partie de l’univers 12 ans et plus ayant écouté la station concernée pendant au moins un quart d’heure un jour moyen du lundi au dimanche. Le "Market share" correspond à la part de marché de la station concernée dans le volume global d’écoute de la radio sur l’univers 12 ans et plus.

La répartition des interviews sur l’ensemble du territoire belge répond toujours à un premier critère géographique. À chaque arrondissement (il y en a 43 en Belgique), sera attribué un nombre d’interviews à réaliser, proportionnel au nombre de personnes âgées de 12 ans et qui y habitent.