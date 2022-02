Belgique : Nostalgie creuse l'écart

La radio gagne aussi 7 minutes de durée d’écoute à 165 min. Sur son cœur de cible 35-54 ans, la radio leader obtient un très beau résultat en passant de 13.9% à 15.1% PDM.

"Nous sommes fiers et heureux d’accueillir ces excellents résultats en observant une nouvelle progression d’audience et la confirmation de notre leadership ininterrompu depuis 3 ans et demi. Je félicite et remercie chaque membre de notre équipe pour sa confiance, son travail et son implication au quotidien dans le développement de ce qu’est Nostalgie aujourd’hui. Chez nous, on aime la musique, on respecte les auditeurs, et surtout, on ne fait pas semblant" a réagi Frédéric Herbays, directeur des programmes Nostalgie.