Belgique : Nostalgie confirme son leadership

"Très heureux que Nostalgie demeure la radio numéro 1 en Belgique francophone ! Ce leadership incontesté depuis plus de 3 ans démontre qu’être à l’écoute de son public en offrant un contenu qui lui ressemble est la recette qui plaît. En parallèle, épinglons également le résultat de Nostalgie+ qui, en totale complémentarité avec Nostalgie, s’installe dans la durée et fidélise un public senior de plus en plus nombreux. Je remercie et félicite chaleureusement chaque membre de l’équipe pour sa confiance et son travail au quotidien" a expliqué Frédéric Herbays, directeur des programmes Nostalgie.