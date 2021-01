Belgique : Nostalgie confirme son leadership sur les audiences digitales

Avec 24 radios digitales, disponibles 24h/24 et 7j/7, Nostalgie accompagne ses auditeurs partout et tout le temps quel que soit leur style musical. Précurseur en 2007 en Belgique francophone, Nostalgie avait alors lancé la première radio thématique en ligne. Et depuis, l'offre n'a fait que s'agrandir. En 2021, il y en a pour tous les goûts : Nostalgie Italia, Dance 90, Rock 80, Cinéma, Soulparty, Jazz, Love,... parmi d'autres. "Nostalgie ne s’est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. Ces résultats d'audiences renforcent et démontrent à nouveau que l’offre proposée par Nostalgie répond toujours parfaitement aux attentes des auditeurs. Ce qui pour nous est essentiel dans l’élaboration de nos contenus et de notre programmation musicale" a, pour sa part, souligné Frédéric Herbays, directeur des programmes.