Belgique : NRJ est en pleine croissance

Sur cette dernière vague du CIM Radio, NRJ Belgique est récompensée et sa part de marché atteint à nouveau 5.2%. Une belle preuve que la stratégie de NRJ, mise en place au début de la saison, porte ses fruits.

La radio recrute 35 586 nouveaux auditeurs quotidiens. Elle comptabilise à présent 260 103 auditeurs et occupe aussi une très belle position sur son cœur de cible, elle s’attribue la 2e place du podium sur les jeunes et les jeunes adultes (12-34 ans) avec 10.5% de PDM.

En comparaison à la vague précédente, la durée d’écoute est également en hausse avec 11 minutes de plus, et donc passe de 98 à 109 minutes.