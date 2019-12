Belgique : NRJ en progression sur l’ensemble de ses cibles

"Je suis très heureux de ces premiers résultats de la rentrée qui sont très encourageants pour NRJ. Nous progressons sur l’ensemble des cibles : 12/24, 12/34 et 18/44. Chaque jour, ce sont 26 260 fidèles en plus que nous arrivons à séduire. L’ensemble de nos créneaux sont en progression. Bravo à l’ensemble de l'équipe pour la ténacité et le travail réalisé durant ces derniers mois. Et merci aux auditeurs de NRJ de nous faire confiance tout au long de la journée pour les accompagner dans leur vie quotidienne" a réagi Nicolas Fadeur le directeur des Programmes.

Cette vague d’audience crédite NGroup d’une audience globale de 854 948 auditeurs par jour. NRJ, Nostalgie et Chérie FM atteignent ensemble une part de marché de 22.1%.