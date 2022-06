Belgique : NRJ a fait trembler le WEX

NRJ avait mis les petits plats dans les grands pour cette nouvelle édition du NRJ Music Tour. Pas moins de 6 000 auditeurs de NRJ avaient fait le déplacement et se sont réunis dimanche soir pour applaudir, dans la mythique salle du WEX, les 12 artistes qui ont fait l'affiche de l'édition 2022 du NRJ Music Tour : BigFlo & Oli, Keen'V, Christophe Willem, Tayc, Jérémie Makiese, Alex Germys, Kid Noize, Pierre de Maere, Yanns, Ben'do et Charles.

Tous les artistes présents sont passées dans l'émission spéciale de Khalid et Wendy durant l'après-midi. Les artistes avaient aussi l'occasion de prendre un bain de foule avec les quelques auditeurs privilégiés qui, après avoir gagné leur précieux sésame sur NRJ, ont pu assister à l'émission radio aux premières loges.