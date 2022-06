Belgique : Michel Drucker animera "Vivement Samedi" sur Nostalgie

Commentateur sportif à ses débuts, ami des stars, Michel Drucker a construit sa légende en devenant un animateur emblématique et incontournable de variétés françaises avec des émissions culte comme Champs-Elysées, Stars 90, Studio Gabriel et encore actuellement, Vivement Dimanche. Cet été, il pose ses valises en Belgique pour s'offrir une parenthèse belge. Dans sa nouvelle émission belge, il livrera aux auditeurs de Nostalgie ses meilleurs souvenirs et meilleures anecdotes de son incroyable carrière.

Dès le 2 juillet prochain, et durant tous les samedis de l’été de 9h à 10h, "Vivement Samedi" sera présenté en duo par Michel Drucker accompagné d’Ingrid Franssen. Il racontera ses meilleurs anecdotes sur Nostalgie Belgique.