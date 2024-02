Belgique : K.I.F arrive dans la capitale de la Wallonie

"C’est en réponse à une forte demande du public que K.I.F prendra ses quartiers à Namur dans quelques jours. Nous sommes très heureux d’apporter le style unique et dynamique de K.I.F dans la capitale wallonne et de faire "kiffer" de nouveaux auditeurs. Nous nous réjouissons de tisser des liens plus étroits avec les auditeurs namurois et de leur apporter une expérience radio exceptionnelle" explique Fabien Schenkels, directeur général de K.I.F.

Actuellement disponible sur le 97.8 à Bruxelles et en DAB+, K.I.F se réjouit d’apporter ses ondes urbaines à Namur sur le 107.1 avec une diffusion prochaine en DAB+ sur la région. K.I.F est également à retrouver en ligne sur kif.be et sur l’app K.I.F partout dans le monde.