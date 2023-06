Belgique : Ingrid Franssen quitte Nostalgie

"Quand je suis arrivée à Nostalgie, je ne savais pas combien de temps j'allais y rester. 6 ans sont passés, 6 ans de rires, de rencontres, de missions passionnantes, de réveils nocturnes. Merci à Nostalgie pour la confiance accordée et pour les très nombreux projets qui m'ont été confiés. Merci aux collègues qui sont les plus passionnés qu'il m'a été donné de rencontrer. Ma décision est sereine. Le souhait de retrouver un rythme et une vie sociale plus naturels est fort. Tout autant que le souhait de grandir dans mes compétences en tant que directrice de ma société. Merci aux auditeurs toujours plus fidèles et touchants. Je vous souhaite de merveilleux moments à l'écoute de celle qui restera pour longtemps ma radio préférée" a souligné Ingrid Franssen.