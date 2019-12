Belgique : Fun Radio renoue avec ses meilleurs résultats

Sur cette période, ce sont plus de 44 000 nouveaux auditeurs et une durée d’écoute quotidienne de 130 minutes en progression de 22 minutes par rapport aux derniers sondages. "Nous avons énormément misé sur les choix faits pour l’antenne et les opérations menées ces derniers mois. C’est avec beaucoup de fierté que nous pouvons en partager les résultats aujourd’hui. Fun Radio, ce sont chaque jour près de 190 000 auditeurs avec, depuis le mois de juillet, plus de 44 000 personnes qui nous ont rejoint ! La famille s’agrandit et nous sommes heureux de constater que la radio est un média qui a encore bel et bien sa place et un avenir auprès des jeunes" a noté Lloyd Byloos, directeur d’antenne de Fun Radio en Belgique.