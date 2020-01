Belgique : Fun Radio recherche sa nouvelle voix

Les candidats sélectionnés seront coachés et conseillés par les animateurs de Fun Radio et auront chacun l’occasion d’animer en direct la Playmix spéciale "Fun Wants You" durant la semaine du 3 février. À la clef ? Le gagnant de "Fun Wants You" aura la chance d’animer sur Fun Radio durant les vacances d’été. Certains candidats des années précédentes ont même eu la chance d’intégrer la grille de rentrée.

Pour remporter le concours, les participants devront mobiliser leurs amis, famille et communauté afin de récolter un maximum de votes qui, ajoutés aux votes du jury interne, déterminerons le gagnant.