Belgique : Fun Radio enregistre la meilleure progression de la vague

"On essaie de toucher tout le monde et d’aller au cœur des événements qui animent nos auditeurs. Notre volonté, c’est de rythmer leur quotidien par des opérations spéciales et des expériences inédites pour leur faire vivre des moments inoubliables. Des plus petits aux plus grands, de "Fun Radio débarque dans ton camp" aux BBQ de l’été, en passant par le Christmas Tour, notre souhait le plus cher, c’est que chacun d’entre eux se sente unique. On aime tous les moments partagés avec nos auditeurs, et ils nous le rendent bien, comme aujourd’hui" a précisé Lloyd Byloos, directeur opérationnel de Fun Radio Belgique.