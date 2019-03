Belgique : Chérie lance 3 nouvelles webradios

Jusqu’à présent, les auditeurs connaissaient "Chérie Zen", "Chérie Loves Songs", "Chérie Frenchy", "Chérie 80", "Chérie Ballads", "Chérie 90" et "Chérie Acoustic". Dès à présent, trois nouveaux univers s’ouvrent aux curieux avec "Chérie Jazzy", "Chérie Émotions" et "Chérie Sweet Home".Le flux " Chérie Jazzy " mélange Saxophone, contrebasse, piano et trompette. et conduit les auditeurs dans les clubs feutrés de la Nouvelle-Orléans et les plonge parmi les meilleurs titres jazz. De Norah Jones à Louis Armstrong, de Django Reinhardt à Charlie Parker. La webradio " Chérie Émotions " propose un condensé "des plus belles chansons pop love". Enfin " Chérie Sweet Home " se revendique comm "une bulle de bonheur pour se sentir juste bien" autour d'une programmation musicale conçue pour la détente.