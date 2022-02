Belgique : Bel RTL reprend le leadership le matin

D'autre part, Bel RTL souligne "une excellente performance chez les moins de 55 ans en devenant numéro 2 (derrière Radio Contact), toutes chaines confondues".

De son côté, Radio Contact conforte son statut de radio "transgénérationnelle" : elle confirme sa première place à la fois sur les 12-34 ans et chez les 35-54 avec respectivement 16.2% et 15.9% de parts de marché. À noter également que Radio Contact confirme son leadership sur sa cible 12-54 et que ce sont 921 300 auditeurs hebdomadaires qui écoutent Radio Contact chez les 12 ans et plus...