Baromètre de l'audio digital du 1er trimestre 2018

C'est un 1er trimestre en repli. Ce baromètre indique 192.7 millions d'impressions servies sur les 3 premiers de l'année 2018 en baisse de 10% par rapport au 1er trimestre 2017. Près d'un tiers des impressions sont générées par des distributeurs (32%) suivis par l'automobile (16%), les Télécoms (11%) et le secteur du Tourisme et de la Restauration (10%). Les leaders représentent 44% des impression servies (Bouygues Telecom, Intermarché, Citroën, DS Automobiles et Darty. Les marques Heineken, Toyota, SFR et Carrefour referment ce Top 10 des annonceurs.