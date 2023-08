BCE présente son offre Media-as-a-Service à l'IBC 2023

Pendant le salon de l’IBC 2023, BCE présentera ses blocs de production à distance et de gamification, mettant en avant deux solutions de pointe : Holovox et Fan engagement. Holovox est une solution de voix off à distance qui permet aux utilisateurs d'ajouter des flux de voix off mono- ou multilingues à des émissions en direct depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet. Sa plateforme basée dans le cloud permet aux utilisateurs de gérer des équipes, de contrôler des flux audio et vidéo en direct, et même d'incorporer des traductions en direct et des insertions en langue des signes.